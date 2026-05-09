12 мая, 08:18
НовостиОбразование

С сегодняшнего дня в России водятся новые правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений.

Меняются сроки, в течение которых выпускник автошколы допускается к их сдаче, вводятся дополнительные запреты на использование во время тестирования различных технических устройств. А со следующего года начинают действовать новые требования к медицинским справкам будущих водителей и средствам аудио- и видеорегистрации процесса сдачи экзамена. В частности, проверка навыков управления транспортным средством будет назначаться не позднее 60 дней с даты успешной сдачи им экзамена по теории. Сейчас этот срок составляет 180 суток. При этом, если выпускник автошколы в течение полугода так и не сдаст практическую часть экзамена, ему придется заново проходит тестирование на знание ПДД.

