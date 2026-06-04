Калмыкия вошла в число растущих туристических регионов России.

Об этом в интервью телеканалу «Вести» сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Туристический поток по России по итогам текущего летнего сезона может достичь около 48 миллионов поездок. Вице-премьер отметил регионы, которые показывают серьёзный рост. В их числе — Калмыкия, Адыгея и республики Северного Кавказа. Популярными направлениями также остаются курорты Черноморского побережья, Минеральные Воды, Москва и Санкт-Петербург.