25 декабря, 09:00

Калмыкия вошла в число лучших регионов по развитию просветительской деятельности.

За прошедший год в регионе было проведено около 400 просветительских лекций, охвативших почти 15 тысяч человек, среди которых ветераны СВО, школьники, студенты, родители, работающая молодежь, пенсионеры, сотрудники силовых ведомств республики и многие другие. «Филиалу Российского общества «Знание» уже 2 года. За это время удалось создать настоящую команду лекторов, объединенных миссией просвещения и желающих внести личный вклад в воспитание молодежи», — отметила его руководитель Элеонора Манджиева.

