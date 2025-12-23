24 декабря, 16:27
 0 °C
92,81
78,59
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 декабря, 12:33
НовостиСобытие

В КалмГУ появится магистерская программа по изучению буддизма.

В КалмГУ появится магистерская программа по изучению буддизма.

О ее создании сообщил ректор Бадма Салаев. В программе буддизм будет рассматриваться не только как религия, но и как система ценностей и психологических практик, способствующих личностному и профессиональному развитию. Салаев презентовал ее на заседании Совета по буддийскому образованию в Москве. Идея вызвала интерес у участников заседания и получила одобрение.

Также на встрече, организованной Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, руководители вузов и представители духовенства обсудили проблемы: недостаток учебных материалов, нехватку квалифицированных преподавателей и отсутствие четкого плана дальнейшего развития подобных программ. С этим сталкиваются университеты, входящие в консорциум «Буддийское образование».

Фото: Буддийский фонд. рф

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия