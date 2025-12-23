В КалмГУ появится магистерская программа по изучению буддизма.

О ее создании сообщил ректор Бадма Салаев. В программе буддизм будет рассматриваться не только как религия, но и как система ценностей и психологических практик, способствующих личностному и профессиональному развитию. Салаев презентовал ее на заседании Совета по буддийскому образованию в Москве. Идея вызвала интерес у участников заседания и получила одобрение.

Также на встрече, организованной Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, руководители вузов и представители духовенства обсудили проблемы: недостаток учебных материалов, нехватку квалифицированных преподавателей и отсутствие четкого плана дальнейшего развития подобных программ. С этим сталкиваются университеты, входящие в консорциум «Буддийское образование».

Фото: Буддийский фонд. рф