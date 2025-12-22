Ушёл из жизни выдающийся художник-скульптор Калмыкии Наран Эледжиев.

17 декабря 2025 года на 88-м году жизни скончался Наран Яковлевич — легендарный художник-скульптор, чьё творчество стало неотъемлемой частью культурного ландшафта Калмыкии и России.

Он был почётным гражданином Республики Калмыкия, заслуженным художником РСФСР, деятелем искусств Калмыцкой АССР, лауреатом национальной премии в области современного искусства и дипломантом Российской академии художеств.

Наран Яковлевич родился в 1938 году в посёлке Башанта. Окончил Ростовское художественное училище и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. Мухиной. Участник многочисленных республиканских, всероссийских и международных выставок, его работы хранятся в музеях России и частных коллекциях мира.

Особое место в его наследии занимают монументальные произведения, украшающие Элисту: «Цаган Аав», памятники Герою Советского Союза Б.Б. Городовикову, «Кеедя», бюст П.П. Жемчуева. Скульптуры «Цаган Аав» и «Кеедя» стали народными символами, отражающими душу калмыцкого народа.

Наран Эледжиев первым из калмыцких художников получил золотую медаль и диплом лауреата Национальной премии «Русская галерея – XXI век». Его станковые работы находятся в коллекции Национального музея им. Н.Н. Пальмова и других музеях страны.

Его наследие навсегда останется светлой страницей в истории культуры республики.