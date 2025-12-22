23 декабря, 18:01
23 декабря, 14:04
НовостиСобытие

Прокуратура Элисты восстановила жилищные права местной жительницы, признанной недееспособной.

Ведомством установлено, что её родственницы, проживавшие вместе с ней, оформили в залог единственную квартиру пенсионерки в качестве обеспечения по кредитному договору.

Согласно судебно-психиатрической экспертизе, женщина из-за тяжёлого заболевания не могла понимать юридические последствия своих действий. Поэтому все сделки, совершённые ею в этот период, признаны недействительными.

По иску прокуратуры суд удовлетворил требования о признании договора залога незаключённым, полностью восстановив права пенсионерки на её жильё.

