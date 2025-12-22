23 декабря, 18:03
 1 °C
92,86
79,31
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 декабря, 13:55
НовостиСобытие

Прокуратура Лаганского района утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя, обвиняемого в уклонении от административного надзора.

Прокуратура Лаганского района утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя, обвиняемого в уклонении от административного надзора.

Ведомством установлено, что мужчина, ранее освобождённый из мест лишения свободы и находившийся под административным надзором, нарушил установленные судом ограничения. Он покинул территорию Калмыкии без разрешения и прибыл в Подольск, где умышленно не встал на учёт в органах внутренних дел по месту пребывания.

Уголовное дело передано в Лаганский районный суд для рассмотрения по существу.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия