Прокуратура Лаганского района утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя, обвиняемого в уклонении от административного надзора.

Ведомством установлено, что мужчина, ранее освобождённый из мест лишения свободы и находившийся под административным надзором, нарушил установленные судом ограничения. Он покинул территорию Калмыкии без разрешения и прибыл в Подольск, где умышленно не встал на учёт в органах внутренних дел по месту пребывания.

Уголовное дело передано в Лаганский районный суд для рассмотрения по существу.