Заседание президиума Совета по межнациональным отношениям

Под председательством заместителя Руководителя Администрации Президента Магомедсалама Магомедова состоялось заседание президиума Совета при Президенте по межнациональным отношениям

Открывая первое в новом составе заседание президиума Совета, Магомедсалам Магомедов подвёл основные итоги работы за год. Заместитель Руководителя Администрации Президента отметил, что ситуация в сфере межнациональных отношений остаётся стабильной и контролируемой, несмотря на продолжающиеся попытки зарубежных антироссийских центров создавать условия для социальных потрясений, направленных на разобщение наших народов. В связи с этим в будущем году планируется усилить акцент на укрепление единства и межнационального согласия, в том числе на реализацию госнацполитики в регионах и муниципалитетах, своевременное прогнозирование и реагирование на конфликтные ситуации, повышение эффективности деятельности общественных институтов.

Основным результатом работы в текущем году стало заседание Совета по межнациональным отношениям под председательством Президента, на котором Владимир Путин поддержал выработанное Советом видение цели и приоритетных направлений государственной национальной политики на ближайшее десятилетие, утвердив затем Стратегию государственной национальной политики на период до 2036 года. Кроме того, была поддержана инициатива о проведении в 2026 году в Российской Федерации Года единства народов России.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов информировал о ходе подготовки федерального плана мероприятий по реализации Стратегии в 2026–2028 годах. В целом одобрив документ, участники внесли некоторые предложения. Завершая дискуссию по данному вопросу, Магомедсалам Магомедов подчеркнул: «Учитывая, что органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться положениями Стратегии государственной национальной политики РФ при осуществлении своей деятельности и разработке планов в этой сфере, в стране должна быть сформирована единая сетка плановых мероприятий по реализации Стратегии, выстроенная под единые целевые показатели. Необходимо организовать соответствующее методическое сопровождение при работе с регионами».

В рамках заседания президиум рассмотрел также вопросы, касающиеся планирования и организации работы Совета в 2026 году. Утверждена новая структура рабочих органов. Созданы: комиссия по вопросам укрепления общероссийской гражданской идентичности; комиссия по вопросам сохранения этнокультурного и языкового многообразия России; комиссия по вопросам законодательства, обеспечения межнационального согласия и профилактики экстремизма; комиссия по вопросам информационного обеспечения и международного сотрудничества; комиссия по региональным аспектам государственной национальной политики и развитию общественных институтов. Научное обеспечение возложено на Научный совет Российской академии наук по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений.

По итогам заседания приняты соответствующие решения.