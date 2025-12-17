18 декабря, 20:32
18 декабря, 17:09
НовостиСобытие

Прокуратура города Элисты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя.

Он обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ.

По версии следствия, в октябре-ноябре 2024 года обвиняемый через мессенджер WhatsApp договорился с лицом из Объединённых Арабских Эмиратов о поставке 150 капсул сильнодействующего вещества «Прегабалин». В декабре 2024 года посылка пересекла таможенную границу России в Астрахани, где сотрудники таможни обнаружили и изъяли запрещённые вещества.

Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

