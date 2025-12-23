Сергей Цивилев и Рифат Сабитов объявили о старте Всероссийского медиафорума «Энергия Победителей»

Министерство энергетики РФ, Государственный фонд «Защитники Отечества», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и фонд «Росконгресс» объявили о старте медиафорума профессионального мастерства среди редакций и журналистов средств массовой информации «Энергия Победителей». Об этом было объявлено на торжественном собрании, посвященном Дню энергетика.

Медиафорум призван привлечь внимание к решению задач защиты прав и социальной адаптации ветеранов специальной военной операции, содействовать их трудоустройству на предприятиях топливно-энергетического комплекса, а также повышению престижа труда на предприятиях ТЭК и статуса рабочих и инженерных специальностей.

Участниками конкурсной программы медиафорума являются общероссийские и региональные телерадиокомпании, которые представят свои авторские работы: документальные фильмы, теле- и радиопрограммы, очерки, репортажи и спецпроекты.

Авторитетное жюри оценит историческую достоверность, профессиональный уровень, аргументированность, глубину и оригинальность изложения. Победители и лауреаты станут известны 12 июня 2026 года в Москве, где пройдет торжественная церемония награждения.

Член президиума Совета при Президенте по межнациональным отношениям, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов отметил, что медиафорум «Энергия Победителей» станет еще одной гранью успешного сотрудничества между ВГТРК и фондом «Защитники Отечества», особенно при участии Министерства энергетики РФ, и это позволит исполнять поручение Президента России о полной, всесторонней поддержке наших героев СВО и членов их семей.

В свою очередь министр энергетики России Сергей Цивилев подчеркнул, что по соглашению с фондом «Защитники Отечества» предприятия топливно-энергетического комплекса страны во всех регионах готовы брать и уже берут на работу наших героев, многие из которых возвращаются на свои рабочие места с фронта, они получают все меры поддержки и продвижение по служебной линии.

Их истории и лягут в основу журналистских работ, которые будут поступать на конкурс из разных уголков нашей страны. Эта тема жизненно важна для России.

Фото:ГТРК «Ставрополье»