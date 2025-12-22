Спортсмен из Калмыкии завоевал три бронзовые награды на Кубке Олеси Владыкиной по плаванию.
Соревнования проходили с 19 по 20 декабря в Москве среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В них участвовали более 330 атлетов из Москвы, Московской области, Республики Беларусь и более 20 регионов России.
Республику Калмыкия достойно представили воспитанники Республиканской спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва. Абушаев Дантес (класс S11–S13) стал трёхкратным бронзовым призёром, заняв третьи места на дистанциях 50 м брассом, 100 м брассом и 100 м баттерфляем. Бамбыкова Юлиана (класс S15) заняла пятое место на дистанции 100 м на спине.
Тренер спортсменов — Чингис Оников.
Фото: Министерство физической культуры и спорта РК