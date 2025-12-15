В Москве состоялось заседание оргкомитета

В Москве состоялось заседание организационного комитета Петербургского международного экономического форума — 2026. Форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге.

В заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, институтов развития, общественных и деловых объединений, а также экспертного сообщества. Были рассмотрены ключевые вопросы подготовки ПМЭФ-2026, структура деловой программы форума, а также приоритетные направления его развития с учетом актуальной международной и экономической повестки.

«Формирование повестки ПМЭФ-2026 происходит в условиях глубоких изменений в мировой экономике. Сегодня мы наблюдаем трансформацию устоявшихся механизмов международного взаимодействия и возрастающий запрос на новые форматы сотрудничества. В этой ситуации особую ценность приобретает равноправный и прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении интересов стран и народов. Петербургский международный экономический форум остается площадкой, где обсуждение общих ценностей и практических экономических задач позволяет вырабатывать решения, востребованные в условиях формирующегося многополярного мира», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Особое внимание было уделено вопросам формирования гуманитарной и молодежной составляющих форума, а также развитию кадрового потенциала и поддержке инициатив, ориентированных на будущее страны.

«Неотъемлемой частью программы ПМЭФ-2026 станет ежегодный Международный молодежный форум, который проходит под девизом «День будущего». Это мероприятие отражает стратегические приоритеты развития России на ближайшие годы — формирование будущего страны и общества через поддержку молодежи, деятельности молодых ученых, специалистов и предпринимателей», — подчеркнул Антон Кобяков.

Отдельным направлением обсуждения стали вопросы международного продвижения и участия в ПМЭФ-2026. Отмечено, что реализуется комплексная программа презентации форума за рубежом: в ходе выездных сессий ПМЭФ и международных бизнес-форумов организуются встречи с представителями делового сообщества и обсуждаются актуальные для многих стран вопросы, ответы на которые участники смогут получить непосредственно на площадке форума в Санкт-Петербурге.

Для обеспечения широкого международного участия Министерству иностранных дел Российской Федерации поручено упростить процедуру получения российских виз для участников форума, а также содействовать привлечению официальных лиц и представителей деловых кругов зарубежных государств.

«Правительство Санкт-Петербурга ведет системную подготовку городской инфраструктуры к проведению ПМЭФ-2026. Речь идет о развитии транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечении общественной и медицинской безопасности, организации работы городских служб в круглосуточном режиме, а также информировании жителей и бизнеса о возможных изменениях в период проведения форума. Все мероприятия реализуются в плановом порядке и с учетом перспективного развития конгрессно-выставочной инфраструктуры города», — доложил вице-губернатор Санкт-Петербурга, руководитель администрации губернатора Валерий Москаленко.

В числе приоритетов подготовки ПМЭФ-2026 также обозначены инициативы по поддержке отечественного предпринимательства и развитию национальных брендов как важного элемента экономической повестки форума.

В частности, внимание было уделено площадке «Покупай российское!» — пространству национальных брендов, созданному Фондом Росконгресс совместно с ВЭБ.РФ и Агентством стратегических инициатив для продвижения российского бизнеса. Площадка объединила сразу несколько направлений, в центре внимания 12 брендов — победителей конкурса «Знай наших». В 2026 году площадка будет представлена во второй раз.

Также продолжит развиваться проект «Выбирай свое», направленный на поддержку отечественных производителей. Его реализация осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и политической партией «Единая Россия». Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году и направлен на содействие достижению технологического, кадрового и интеллектуального суверенитета Российской Федерации, а также на продвижение идей новой индустриализации через крупнейшие федеральные и международные площадки.

Культурная программа форума традиционно остается важной частью его концепции. В рамках ПМЭФ-2026 пройдет фестиваль культуры «Петербургские сезоны», организуемый совместно с правительством Санкт-Петербурга и Министерством культуры Российской Федерации.

Фото: Росконгресс