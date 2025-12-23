В Калмыкии раскрыли два угона автотранспорта, совершённые в один день.

Первый случай произошёл в Малодербетовском районе: у жительницы угнали автомобиль с территории её домовладения. Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали 46-летнего ранее судимого местного жителя на 159-м километре федеральной трассы «Каспий». Мужчина признался в совершении преступления.

Во втором случае в посёлке Большой Царын Октябрьского района был похищен мотоцикл с животноводческой стоянки. В ходе патрулирования сотрудники ППС остановили 51-летнего жителя Ростовской области, находившегося в состоянии опьянения. В ходе проверки была установлена его причастность к угону.

По данным фактам проводятся необходимые следственные мероприятия для принятия процессуальных решений.

Фото: МВД Калмыкия