24 декабря, 16:27
 0 °C
92,81
78,59
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 декабря, 12:31
НовостиСобытие

В Калмыкии раскрыли два угона автотранспорта, совершённые в один день.

В Калмыкии раскрыли два угона автотранспорта, совершённые в один день.

Первый случай произошёл в Малодербетовском районе: у жительницы угнали автомобиль с территории её домовладения. Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали 46-летнего ранее судимого местного жителя на 159-м километре федеральной трассы «Каспий». Мужчина признался в совершении преступления.

Во втором случае в посёлке Большой Царын Октябрьского района был похищен мотоцикл с животноводческой стоянки. В ходе патрулирования сотрудники ППС остановили 51-летнего жителя Ростовской области, находившегося в состоянии опьянения. В ходе проверки была установлена его причастность к угону.

По данным фактам проводятся необходимые следственные мероприятия для принятия процессуальных решений.

Фото: МВД Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия