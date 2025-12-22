Рифат Сабитов принял участие в заседании попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

22 декабря 2025 года состоялось итоговое заседание попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посвященное обсуждению результатов работы этого года и утверждению планов на 2026 год.

Председатель правления Фонда Елена Федюнина представила итоги реализации программ и проектов Фонда в 2025 году и проект Комплекса мер на 2026 год по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, акцентировав внимание на новых направлениях работы: это поддержка детей и семей с детьми участников специальной военной операции; создание служб семейной медиации, оказывающих помощь семьям в разрешении внутрисемейных конфликтов в интересах детей и сохранении семьи; поддержка жизненного потенциала женщин, имеющих детей-инвалидов.

Практические результаты выполнения комплексов мер и проектов Фонда в своих выступлениях осветили министр труда и социальной защиты Новосибирской области Елена Бахарева и министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова.

По итогам заседания Комплекс мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и бюджет Фонда на 2026 год утверждены единогласно.

Председатель попечительского совета, министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков поблагодарил Фонд и регионы за эффективную совместную работу и выразил уверенность в дальнейшем развитии системной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В заседании принял участие член попечительского совета председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Фото: попечительский совет Фонда поддержки детей