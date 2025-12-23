24 декабря, 18:49
24 декабря, 13:37
НовостиСобытие

В Калмыкии досрочно выплатят детские пособия и пенсии в связи с новогодними праздниками.

Отделение Социального фонда России по Республике Калмыкия сообщило об изменении графика выплат в конце декабря. Чтобы жители республики получили деньги до начала новогодних праздников, перечисления будут произведены досрочно.

График выплат на банковские карты:

-25 декабря — досрочное перечисление детских пособий за декабрь.

-26 декабря — досрочная выплата пенсий за 4, 8 и 10 января.

Перечисления производятся в течение всего операционного дня. Если средства не поступили утром, рекомендуется дождаться их зачисления до конца дня.

Получателям через «Почту России» пенсии будут доставлены по специальному графику работы отделений в начале января.

Следующая выплата пособий после досрочной декабрьской будет произведена уже по стандартному графику — в феврале 2026 года за январь.

