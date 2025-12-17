В Элисте задержана женщина, укравшая телефон и оплатившая покупку через привязанный стикер.

В полицию обратилась 40-летняя жительница города с заявлением о краже дорогостоящего мобильного устройства. Она также сообщила, что к нему был прикреплён банковский платёжный стикер, с помощью которого злоумышленник оплатил покупку в магазине. Общая сумма ущерба превысила 60 000 рублей.

В ходе оперативной работы сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила 18-летняя знакомая потерпевшей. Задержанная признала вину и пояснила, что спрятала телефон неподалёку от своего дома сразу после совершения покупки.

Устройство изъято и после процессуальных действий будет возвращено владелице. По факту кражи проводится проверка.

Фото: МВД Калмыкия