20 декабря, 07:55
НовостиСобытие

Традиционная «Прямая линия» с Президентом России — главное политическое событие года.

Это всегда максимально честный, открытый разговор о самых актуальных темах страны. «Прямая линия» с Владимиром Путиным в этом году была снова совмещена с большой пресс-конференцией и продлилась четыре с половиной часа. Президент ответил на более чем 80 вопросов журналистов и россиян. Наш земляк, командир штурмовой роты Наран Очир-Горяев, недавно удостоенный Золотой Звезды Героя, выступил почти соведущим главы государства. В течение всей прямой линии Владимир Путин апеллировал к Нарану, особенно когда вопросы касались темы спецоперации и патриотического воспитания молодежи.

