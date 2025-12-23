24 декабря, 12:46
24 декабря, 08:59
НовостиСобытие

На трассе «Элиста — Арзгир — Минеральные Воды» произошло смертельное ДТП.

Сегодня около 7:20 на 36-м километре автодороги в Ики-Бурульском районе столкнулись два автомобиля: «Hyundai Solaris» под управлением 45-летнего жителя Элисты и «Toyota Land Cruiser», которым управлял 61-летний житель Пензенской области.

В результате аварии водитель «Hyundai Solaris» скончался на месте. Три человека получили ранения.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие причины и обстоятельства происшествия.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

