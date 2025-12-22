Медицинские учреждения республики пополняются новыми кадрами.

Однако докторов первичного звена — терапевтов, педиатров, врачей общей практики — все еще не хватает. Особенно они нужны в поликлиниках Элисты. Участниками федеральной программы «Земский доктор» становятся теперь не только те, кто имеет стаж работы, но и выпускники медколледжей и вузов. Глава региона в ходе прямой линии затронул вопросы, значительная часть которых касалась и сферы здравоохранения.

