23 декабря, 18:02
 1 °C
92,86
79,31
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 декабря, 14:05
НовостиСобытие

Медицинские учреждения республики пополняются новыми кадрами.

Однако докторов первичного звена — терапевтов, педиатров, врачей общей практики — все еще не хватает. Особенно они нужны в поликлиниках Элисты. Участниками федеральной программы «Земский доктор» становятся теперь не только те, кто имеет стаж работы, но и выпускники медколледжей и вузов. Глава региона в ходе прямой линии затронул вопросы, значительная часть которых касалась и сферы здравоохранения.

📼Подробнее в видеоматериале.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия