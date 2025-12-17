Рекордное количество просмотров собрала прямая линия с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

Трансляцию на канале «Россия 24», организованную на площадке регионального филиала крупнейшего медиахолдинга ВГТРК, посмотрели около 30 тысяч жителей, и это притом, что она проходила в дневном эфире. Таковы данные посекундного мониторинга телесмотрения российского независимого измерителя «Медиахилс». Горожане и жители районов хотели задать вопросы и обратиться к руководителю республики, а также узнать из первых уст о стратегических планах развития Калмыкии. Прямая трансляция велась также на двух радиостанциях — «Радио России» и «Маяк». Мы получили анализ данных количественного охвата радиоаудитории, а также информацию о том, на каких устройствах слушатели следили за эфиром. Еще около 12 тысяч просмотров трансляции прямой линии Бату Хасикова наши подписчики сделали на интернет-ресурсах «Вести Калмыкия» — в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». Такое большое количество зрителей и слушателей свидетельствует о высоком интересе жителей к вопросам, обсуждаемым на прямой линии, и готовности участвовать в диалоге с властью.