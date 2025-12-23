Опубликован лонг-лист премии «Русский Детектив»
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Экспертный совет VI сезона премии завершил отбор: из более чем 500 заявок в список вошли 236 произведений. Теперь судьба финалистов — в ваших руках
До 22 февраля 2026 года на платформе «Читай-город» проходит открытое читательское голосование. Вы можете поддержать несколько понравившихся работ в каждой номинации.
Среди авторов лонг-листа — как новые имена, так и признанные мастера жанра: Вадим Панов, Антон Чиж, Анна и Сергей Литвиновы и другие. Самой многочисленной стала номинация «Открытие года», где представлен 81 автор.
Итоги народного голосования будут подведены в марте 2026 года, а церемония награждения лауреатов состоится в июне.