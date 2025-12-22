В Элисте задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков.

Сотрудники полиции задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

В августе текущего года мужчина обнаружил в степи кусты дикорастущей конопли, высушил листья и спрятал их в пятилитровой пластиковой ёмкости, которую закопал. Спустя несколько месяцев, попытавшись извлечь «клад», он был задержан правоохранителями в ходе оперативной отработки.

Подозреваемый признал вину. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу для дальнейшего процессуального решения.

Фото: МВД Калмыкия