️Штрафы за навязывание допуслуг резко взлетят.

Госдума приняла соответствующий законопроект.

Россияне сталкиваются с такой проблемой в разных сферах: от банковской и страховой до здравоохранения. Недобросовестные продавцы вписывают в договоры пункты с услугами, которые чаще всего необязательны.

Сейчас штрафы составляют 2–4 тыс. руб. для должностных лиц и 20–40 тыс. руб. для юридических.

Размер штрафов после увеличения:

-Должностные лица и ИП получат штраф за нарушения от 50 до 150 тысяч рублей.

-Юридические лица — от 200 до 500 тысяч рублей.