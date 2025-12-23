24 декабря, 12:46
 0 °C
92,81
78,59
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 декабря, 09:03
НовостиСобытие

️Штрафы за навязывание допуслуг резко взлетят.

️Штрафы за навязывание допуслуг резко взлетят.

Госдума приняла соответствующий законопроект.

Россияне сталкиваются с такой проблемой в разных сферах: от банковской и страховой до здравоохранения. Недобросовестные продавцы вписывают в договоры пункты с услугами, которые чаще всего необязательны.

Сейчас штрафы составляют 2–4 тыс. руб. для должностных лиц и 20–40 тыс. руб. для юридических.

Размер штрафов после увеличения:

-Должностные лица и ИП получат штраф за нарушения от 50 до 150 тысяч рублей.

-Юридические лица — от 200 до 500 тысяч рублей.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия