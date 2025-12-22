23 декабря, 18:03
23 декабря, 13:56
НовостиСобытие

Прокуратура Элисты добилась ремонта опасного участка дороги на улице Донской.

Ведомство провело проверку по обращению местной жительницы о нарушении требований безопасности дорожного движения. Установлено, что покрытие на улице Донской не соответствовало нормативам: на нём имелись многочисленные выбоины и неровности, создававшие угрозу для водителей и пешеходов.

По результатам проверки прокуратура внесла представление главе администрации Элисты. После этого дорожные службы выполнили работы по профилированию и подсыпке инертных материалов, устранив нарушения.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

