1 декабря, 19:15
 3 °C
90,34
77,7
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 декабря, 14:03
НовостиСобытие

В школах и садах Элисты введен карантин в связи с распространением гриппа и ОРВИ.

В школах и садах Элисты введен карантин в связи с распространением гриппа и ОРВИ.

Со 2 декабря 2025 года в образовательных учреждениях города приостанавливается учебно-воспитательный процесс. Об этом сообщил Роспотребнадзор Калмыкии.

Школы города переходят на дистанционный формат обучения, а детские сады временно прекращают работу. Ограничения также касаются учреждений среднего профессионального и дополнительного образования, детских развивающих центров и спортивных организаций.

📼Подробнее смотрите в вечернем выпуске «Вестей» в 21:10.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия