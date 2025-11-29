В школах и садах Элисты введен карантин в связи с распространением гриппа и ОРВИ.
Со 2 декабря 2025 года в образовательных учреждениях города приостанавливается учебно-воспитательный процесс. Об этом сообщил Роспотребнадзор Калмыкии.
Школы города переходят на дистанционный формат обучения, а детские сады временно прекращают работу. Ограничения также касаются учреждений среднего профессионального и дополнительного образования, детских развивающих центров и спортивных организаций.
