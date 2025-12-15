17 декабря, 13:48
17 декабря, 07:27
НовостиСобытие

Решение Верховного суда по делу Долиной и Лурье.

Верховный суд РФ вынес окончательное решение по громкому делу о квартире за 112 миллионов рублей. Суд отказал певице Ларисе Долиной в иске к покупательнице Полине Лурье и оставил право собственности за последней. Таким образом, спорная сделка купли-продажи признана законной и сохраняет свою силу.

•Все ранее принятые по данному делу судебные акты отменены.

•Квартиру оставить Полине Лурье.

•В ближайшее время суду предстоит рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной.

•Суд сохранил за Долиной право проживания в спорной квартире до вынесения решения судом второй инстанции.

