Решение Верховного суда по делу Долиной и Лурье.
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Верховный суд РФ вынес окончательное решение по громкому делу о квартире за 112 миллионов рублей. Суд отказал певице Ларисе Долиной в иске к покупательнице Полине Лурье и оставил право собственности за последней. Таким образом, спорная сделка купли-продажи признана законной и сохраняет свою силу.
•Все ранее принятые по данному делу судебные акты отменены.
•Квартиру оставить Полине Лурье.
•В ближайшее время суду предстоит рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной.
•Суд сохранил за Долиной право проживания в спорной квартире до вынесения решения судом второй инстанции.