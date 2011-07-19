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22 июня, 13:28

За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии зарегистрировано 8 ДТП, в которых 10 человек получили травмы

За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии зарегистрировано 8 ДТП, в которых 10 человек получили травмы

16 июня на 118 километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» 37-летний житель Ставропольского края, управляя автомашиной Киа-Рио, допустил столкновение с двигавшимся впереди грузовым транспортным средством Фредлайнер. В результате столкновения в медицинское учреждение с различными травмами доставлены водитель и 2 пассажира автомашины Киа-Рио, среди которых 1 ребенок. Кроме того, за этот же период сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 2954 постановления об административных правонарушениях с помощью автоматической фотовидеофиксации.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

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