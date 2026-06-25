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20 июня, 12:21
НовостиСобытие

На 99‑м году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны Николая Скворцова.

Глава Калмыкии выразил соболезнования родным и близким в связи с его кончиной. И отметил, что Николай Антонович — человек легендарной судьбы, чьё имя навсегда вписано в историю Сарпинского района. За доблестный ратный труд и многолетнюю добросовестную работу Николай Антонович был отмечен государственными наградами. В архиве ГТРК «Калмыкия» сохранились кадры с участием ветерана

Cлово Бадме Харлуевой

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