На 99‑м году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны Николая Скворцова.

Глава Калмыкии выразил соболезнования родным и близким в связи с его кончиной. И отметил, что Николай Антонович — человек легендарной судьбы, чьё имя навсегда вписано в историю Сарпинского района. За доблестный ратный труд и многолетнюю добросовестную работу Николай Антонович был отмечен государственными наградами. В архиве ГТРК «Калмыкия» сохранились кадры с участием ветерана

Cлово Бадме Харлуевой