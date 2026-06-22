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18 июня, 14:02
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В Калмыкии стартовала акция «Служу Отечеству»

В Калмыкии стартовала акция «Служу Отечеству»

Первая встреча прошла в детском лагере «Джангар» на базе КалмГУ. Лектор общества «Знание», ветеран СВО Мингиян Нахошкин в формате открытого диалога поделился историями своего боевого пути, рассказал о верности воинскому долгу, мужестве и подвигах товарищей.

Акцию проводят фонд «Защитники Отечества» и Российское общество «Знание» при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Ключевыми событиями станут дни воинской славы, завершится акция форумом «Вместе победим!» в Москве.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

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