В Калмыкии стартовала акция «Служу Отечеству»

Первая встреча прошла в детском лагере «Джангар» на базе КалмГУ. Лектор общества «Знание», ветеран СВО Мингиян Нахошкин в формате открытого диалога поделился историями своего боевого пути, рассказал о верности воинскому долгу, мужестве и подвигах товарищей.

Акцию проводят фонд «Защитники Отечества» и Российское общество «Знание» при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Ключевыми событиями станут дни воинской славы, завершится акция форумом «Вместе победим!» в Москве.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия