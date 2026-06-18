В республике началась подготовка к выборам депутатов Государственной Думы IX созыва

ЦИК России предложил провести трехдневное голосование — с 18 по 20 сентября. По словам председателя Эллы Памфиловой, в настоящее время «это важный элемент обеспечения безопасности, рассредоточение людей». А в это время глава регионального Избиркома Бембя Чужаев провел рабочие встречи, на которых обсудил вопросы взаимодействия с контролирующими органами и политическими партиями, а также участие в избирательном процессе общественных наблюдателей на всех этапах голосования.