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18 июня, 10:22
НовостиСобытие

В республике началась подготовка к выборам депутатов Государственной Думы IX созыва

ЦИК России предложил провести трехдневное голосование — с 18 по 20 сентября. По словам председателя Эллы Памфиловой, в настоящее время «это важный элемент обеспечения безопасности, рассредоточение людей». А в это время глава регионального Избиркома Бембя Чужаев провел рабочие встречи, на которых обсудил вопросы взаимодействия с контролирующими органами и политическими партиями, а также участие в избирательном процессе общественных наблюдателей на всех этапах голосования.

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