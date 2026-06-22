Житель Октябрьского района осуждён за убийство знакомого

Прокурор Октябрьского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя.

В суде с участием коллегии присяжных заседателей установлено, что 26 апреля 2025 года в ночное время в посёлке Цаган-Нур подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта со своим знакомым нанёс ему не менее двух ножевых ранений в область грудной клетки и поясницы. От полученных повреждений потерпевший скончался в лечебном учреждении.

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным. На основании обвинительного вердикта Малодербетовский районный суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.