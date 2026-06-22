В Черноземельском районе задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

Сотрудники уголовного розыска Отделения полиции п. Комсомольский установили местонахождение 47-летнего жителя Черноземельского района. Он был задержан на животноводческой стоянке недалеко от посёлка.

Мужчина скрывался от судебных органов как фигурант уголовного дела по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ранее он высказывал угрозы убийством своей сожительнице.

Задержанный передан инициатору розыска для дальнейшего разбирательства.

Фото: МВД Калмыкии