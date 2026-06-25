Рифат Сабитов вновь возглавил комиссию ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций

Заместитель Генерального директора — Руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов вновь избран председателем комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ. Решение принято сегодня, 23 июня, на первом пленарном заседании девятого созыва ОП.

В предыдущем (восьмом) составе палаты Рифат Сабитов уже возглавлял эту комиссию.

Также стало известно, что первым заместителем председателя комиссии стал заместитель генерального директора ВГТРК, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Секретарем Общественной палаты вновь избрана Лидия Михеева. Комментируя решение пленарного заседания, Рифат Сабитов отметил, что комиссия продолжит работу по укреплению информационного суверенитета, борьбе с недостоверной информацией, а также по развитию качественных российских платформ и контента.

По итогам работы восьмого созыва Рифат Сабитов награжден высшей наградой Общественной палаты РФ медалью «За заслуги перед обществом».

Фото: Общественная палата РФ