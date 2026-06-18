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18 июня, 10:35
НовостиКриминал

В Сарпинском районе сотрудниками полиции задержан мужчина, угрожавший знакомому убийством

В Сарпинском районе сотрудниками полиции задержан мужчина, угрожавший знакомому убийством

В дежурную часть МО МВД России «Сарпинский» поступило сообщение от 43-летнего местного жителя с просьбой привлечь к ответственности своего знакомого, угрожавшего ему убийством. Прибывший на место происшествия наряд полиции установил, что между гражданами произошел словесный конфликт. В ходе ссоры один из мужчин, ранее неоднократно судимый, взял в руки нож и стал угрожать второму убийством. В ходе проведенных мероприятий участковые уполномоченные межмуниципального отдела полиции задержали подозреваемого. Свою вину мужчина признал. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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