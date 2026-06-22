В Элисте стартовал региональный турнир по волейболу, посвящённый Дню Республики Калмыкия

Соревнования проходят 19 и 20 июня в спорткомплексе «Ойрат-Арена» на семи площадках. Участвуют 28 коллективов органов исполнительной власти, местного самоуправления, территориальных органов федеральной власти, филиалов корпораций и банков. В турнире выступает команда Аппарата Правительства Калмыкии. На церемонии открытия президент Федерации волейбола Калмыкии, заместитель руководителя Администрации Главы РК Савар Тарбаев отметил, что с каждым годом участников становится больше.

Видео: Министерство физической культуры и спорта Республики Калмыкия