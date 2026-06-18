Водоканал опроверг сообщения в соцсетях о многодневной остановке водоснабжения в Элисте

Директор Анатолий Булыков в интервью нашему корреспонденту подтвердил, что сегодня на одном из участков магистрального водопровода произошла утечка. На место аварии выезжала ремонтная бригада и провела восстановительные работы. По словам Булыкова, сейчас подача ресурса стабильна, масштабных отключений не планируется. Чтобы не стать жертвой слухов и дезинформации, он призвал жителей получать информацию из официальных источников и проверять ее на достоверность.