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18 июня, 06:29
Новости

Водоканал опроверг сообщения в соцсетях о многодневной остановке водоснабжения в Элисте

Директор Анатолий Булыков в интервью нашему корреспонденту подтвердил, что сегодня на одном из участков магистрального водопровода произошла утечка. На место аварии выезжала ремонтная бригада и провела восстановительные работы. По словам Булыкова, сейчас подача ресурса стабильна, масштабных отключений не планируется. Чтобы не стать жертвой слухов и дезинформации, он призвал жителей получать информацию из официальных источников и проверять ее на достоверность.

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