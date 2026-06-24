В России сегодня стартовала приёмная кампания в высшие учебные заведения

В этом году 1,5 млн абитуриентов смогут стать студентами. Для них доступны более 620 тысяч бюджетных мест. Из них в Калмыцком университете им. Б. Б. Городовикова выделено 1068.

В этом году также внесены изменения в правила приёма: Абитуриенты могут подать документы через портал госуслуг, при личном визите в вуз или по почте. Введён День тишины: Абитуриенты не смогут отозвать или изменить согласие на поступление в день публикации приказов о зачислении.