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22 июня, 10:19
НовостиСобытие

В России День памяти и скорби

85 лет назад началась Великая Отечественная война — трагическая страница истории нашей страны.

Ровно в 4 часа утра, без объявления войны, силы вермахта и союзников Германии перешли в наступление по всей западной границе СССР — от Чёрного до Балтийского моря. Так началась самая кровопролитная война в истории человечества.

В рамках акции «Свеча памяти» к Вечному огню возложили лампады. В митинге принял участие глава Калмыкии Бату Хасиков.

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