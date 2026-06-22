В России День памяти и скорби

85 лет назад началась Великая Отечественная война — трагическая страница истории нашей страны.

Ровно в 4 часа утра, без объявления войны, силы вермахта и союзников Германии перешли в наступление по всей западной границе СССР — от Чёрного до Балтийского моря. Так началась самая кровопролитная война в истории человечества.

В рамках акции «Свеча памяти» к Вечному огню возложили лампады. В митинге принял участие глава Калмыкии Бату Хасиков.