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22 июня, 10:44
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В России вступил в силу закон об уголовной ответственности за подделку медицинских справок

В России вступил в силу закон об уголовной ответственности за подделку медицинских справок

Уголовная ответственность за подделку медицинских справок об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Закон, подписанный президентом России, вступил в силу накануне. Теперь тем, кто пользуется лжемедицинскими документами, может грозить до восьми лет лишения свободы, а также серьёзный штраф. Напомним, что инициативу в январе этого года внесли сразу 427 депутатов Госдумы всех фракций. Поводом стала откровенная мягкость прежних норм: раньше за такие действия грозило не более двух лет по статье о подделке документов. Однако на практике реальные сроки лишения свободы по ней назначались лишь в 1% случаев. Теперь ответственность существенно усилена.

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