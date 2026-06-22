24 июня, 00:46
 22 °C
85,48
74,62
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 июня, 14:39
НовостиГород

Контрастный июнь: как дневной зной и вечерний холод удваивают риски на дороге

Контрастный июнь: как дневной зной и вечерний холод удваивают риски на дороге

Погода в этом июне испытывает нас на прочность: днем — жара +30°C, а к вечеру — резкое похолодание или сильный ветер и дожди. Такие температурные качели — огромный стресс для организма, который напрямую бьет по безопасности движения.

Что происходит на дорогах:

• ДНЕМ:

Асфальт раскаляется до +55°C. При уличных +30°C темное дорожное полотно превращается в печь. Битум начинает плавиться и выделять маслянистую пленку.

Эффект летнего гололеда. Из-за этой пленки сцепление шин с дорогой падает, а тормозной путь автомобиля увеличивается почти в два раза.

• ВЕЧЕРОМ:

Спешка из-за холода. Пешеходы, вышедшие днем налегке, начинают замерзать и инстинктивно перебегают дорогу в неположенных местах, чтобы быстрее оказаться в тепле.

Капюшоны и пыль. Пыльные порывы ветра заставляют людей опускать головы, натягивать капюшоны и закрываться воротниками, что ограничивает боковой обзор перед переходом.

Главное правило:

В период погодных контрастов будьте вдвойне внимательны и снисходительны к окружающим на дороге. Возите в машине и бутылку воды, и теплую куртку на вечер.

Показывайте личный пример собранности и культурного вождения в любую погоду.

Берегите себя и своих близких!

#Госавтоинспекция08 #Элиста #ПДД #БезопасностьНаДороге #Июнь2026 #Водителям #Пешеходам #БДД

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия