Контрастный июнь: как дневной зной и вечерний холод удваивают риски на дороге

Погода в этом июне испытывает нас на прочность: днем — жара +30°C, а к вечеру — резкое похолодание или сильный ветер и дожди. Такие температурные качели — огромный стресс для организма, который напрямую бьет по безопасности движения.

Что происходит на дорогах:

• ДНЕМ:

Асфальт раскаляется до +55°C. При уличных +30°C темное дорожное полотно превращается в печь. Битум начинает плавиться и выделять маслянистую пленку.

Эффект летнего гололеда. Из-за этой пленки сцепление шин с дорогой падает, а тормозной путь автомобиля увеличивается почти в два раза.

• ВЕЧЕРОМ:

Спешка из-за холода. Пешеходы, вышедшие днем налегке, начинают замерзать и инстинктивно перебегают дорогу в неположенных местах, чтобы быстрее оказаться в тепле.

Капюшоны и пыль. Пыльные порывы ветра заставляют людей опускать головы, натягивать капюшоны и закрываться воротниками, что ограничивает боковой обзор перед переходом.

Главное правило:

В период погодных контрастов будьте вдвойне внимательны и снисходительны к окружающим на дороге. Возите в машине и бутылку воды, и теплую куртку на вечер.

Показывайте личный пример собранности и культурного вождения в любую погоду.

Берегите себя и своих близких!

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