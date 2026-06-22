Контрастный июнь: как дневной зной и вечерний холод удваивают риски на дороге
Погода в этом июне испытывает нас на прочность: днем — жара +30°C, а к вечеру — резкое похолодание или сильный ветер и дожди. Такие температурные качели — огромный стресс для организма, который напрямую бьет по безопасности движения.
Что происходит на дорогах:
• ДНЕМ:
Асфальт раскаляется до +55°C. При уличных +30°C темное дорожное полотно превращается в печь. Битум начинает плавиться и выделять маслянистую пленку.
Эффект летнего гололеда. Из-за этой пленки сцепление шин с дорогой падает, а тормозной путь автомобиля увеличивается почти в два раза.
• ВЕЧЕРОМ:
Спешка из-за холода. Пешеходы, вышедшие днем налегке, начинают замерзать и инстинктивно перебегают дорогу в неположенных местах, чтобы быстрее оказаться в тепле.
Капюшоны и пыль. Пыльные порывы ветра заставляют людей опускать головы, натягивать капюшоны и закрываться воротниками, что ограничивает боковой обзор перед переходом.
Главное правило:
В период погодных контрастов будьте вдвойне внимательны и снисходительны к окружающим на дороге. Возите в машине и бутылку воды, и теплую куртку на вечер.
Показывайте личный пример собранности и культурного вождения в любую погоду.
Берегите себя и своих близких!
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