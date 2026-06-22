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23 июня, 10:39
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В Калмыкии продолжается борьба с саранчовыми вредителями

В Калмыкии продолжается борьба с саранчовыми вредителями

Фитосанитарный мониторинг охватил 793,3 тыс. гектаров. Площадь заселения саранчовыми выше порога экономической вредоносности составляет 57 тыс. гектаров.

Режим повышенной готовности введён в шести районах: Целинном, Черноземельском, Ики-Бурульском, Яшкульском, Кетченеровском и Сарпинском.

Истребительные мероприятия проведены на 28,1 тыс. гектаров. В работах задействовано 109 единиц техники, включая 5 единиц сельскохозяйственной авиации. Обработки проводятся ежедневно.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

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