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22 июня, 10:09
НовостиСобытие

«Читаем детям о войне»

Сегодня акцию под таким названием провели представители регионального Следственного комитета для школьников. Патриотическое событие прошло на базе лагеря дневного пребывания при Элистинском педагогическом колледже имени Канукова. В рамках встречи учащиеся младших классов узнали о трагических событиях 22 июня 1941 года, а также о мужестве и стойкости советского народа, вставшего на защиту Отечества. Организаторы рассказали детям о значении этой памятной даты в истории страны и о важности сохранения правды. Кульминацией встречи стала литературно-поэтическая часть: ребята прочитали стихотворения о Великой Отечественной.

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