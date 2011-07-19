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17 апреля, 12:08

В течение следующей недели станут известны дата, расписание и стоимость билетов на маршрут Элиста-Ставрополь-Краснодар-Анапа

В течение следующей недели станут известны дата, расписание и стоимость билетов на маршрут Элиста-Ставрополь-Краснодар-Анапа

Заместитель председателя Правительства Наран Кекеев обсудил с представителями РЖД возможность отправки прицепных вагонов по маршруту Элиста-Ставрополь-Ростов-на-Дону и продажи билетов Элиста-Москва в формате единого билета, с пересадкой в Ставрополе или на станции Кавказская. Официальная информация будет доведена после принятия соответствующих решений. 

 

Как сообщает Наран Кекеев в своём телеграм-канале, важным вопросом является техническое состояние 184-километрового участка Элиста-Светлоград. В связи с отсутствием в течение длительного времени капитального ремонта на отдельных участках поезда не могут набирать нормативную скорость движения. Представители РЖД доложили о планах замены 3000 шпал в этом году. Мы взяли на себя обязательства инициировать работы по капремонту путей на проблемных участках.  

 

Также проговорили технические детали приёма турпоезда #928/927 Москва-Элиста-Москва «Цветущая степь» 17 и 24 апреля, пришли к выводу, что подготовка идет в штатном режиме.

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