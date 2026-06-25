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25 июня, 17:46
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В московский буддийский храм «Тубден Шедублинг» передали священные реликвии Будды Шакьямуни и его учеников

В московский буддийский храм «Тубден Шедублинг» передали священные реликвии Будды Шакьямуни и его учеников

По приглашению председателя ЦДУБ геше Йонтена в Россию прибыла делегация монахов из Мьянмы во главе с Ши Да Чжэном. На церемонии Ши Да Чжэн передал золотой реликварий с восемью священными предметами, среди которых телесная реликвия и частица крови Будды, а также реликвии его учеников и архатов. Ранее они хранились в Янгонском музее Мьянмы, теперь будут представлены на постоянной экспозиции. В ближайшее время реликвии станут доступны для поклонения в храме, дату открытия администрация объявит дополнительно.

Фото: Московский буддийский храм "Тубден Шедублинг

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