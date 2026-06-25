5 июля в Элисте пройдёт ярмарка «Мастера Калмыкии»

Мероприятие состоится на площади Победы в парке «Дружба». Свою продукцию представят местные предприниматели, мастера и ремесленники. Ранее аналогичные ярмарки уже проводились в столице в рамках туристических фестивалей. Нынешняя ярмарка продолжит эту традицию и будет приурочена к празднованию Дня Республики. Участие в таких мероприятиях даёт производителям возможность познакомить жителей и гостей с региональными товарами.

Фото и Видео: Правительство Калмыкии