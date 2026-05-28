29 мая, 16:47
НовостиГород

Вождение в любом возрасте: официальные правила

Госавтоинспекция Калмыкии разъясняет порядок замены водительских прав и подтверждения здоровья для автомобилистов старшего возраста.

Законодательство РФ устанавливает лишь минимальный возраст для вождения — с 18 лет. Верхних возрастных ограничений законы не содержат. Граждане имеют законное право управлять транспортом в любом возрасте, если позволяет состояние здоровья.

Порядок прохождения медкомиссии и сроки действия документов для всех возрастов един: водительские удостоверения выдаются всем строго на 10 лет. Плановые осмотры проводятся в стандартном режиме.

Цифровой обмен данными между поликлиниками и ГАИ направлен исключительно на своевременный контроль противопоказаний.

Госавтоинспекция Калмыкии напоминает об использовании только официальных государственных ресурсов для проверки актуальных правил и информации.

Подробные разъяснения представлены в видеоролике.

#Элиста #Госавтоинспекция08 #ПДД2026 #ОпытныеВодители

