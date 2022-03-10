Пассажир автобуса «Элиста – Санкт-Петербург» поделилась на видео своей версией случившейся трагедии
Женщина ехала на втором этаже транспортного средства. Она говорит, что их водитель двигался согласно правил по М4 «Дон», для него горел «зеленый». Однако затем из-за поворота внезапно возник микроавтобус Ford Transit. Произошло столкновение. «Я почувствовала удар!» - говорит на камеру женщина.
Еще пассажир автобуса заметила, что в момент ДТП на улице шел дождь. Вполне, возможно, из-за мокрого асфальта увеличился тормозной путь.
- Потом я увидела девушку с рассеченным лбом. Кровь заливала ей глаза. Но девушка больше жаловалась на то, что у что-то было с тазовыми костями или бедром. Она кричала от боли. Я понимала, что надо остановить кровотечение. Подбежала к «скорой», которая первая приехала на место и занялась тяжелыми пострадавшими, попросила перчатки и стала перевязывать девушку, - вспоминает пассажир автобуса «Элиста – Санкт-Петербург».