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26 июня, 16:20
НовостиГород

Оставили машину на тротуаре? Ищите её на спецстоянке.

Оставили машину на тротуаре? Ищите её на спецстоянке.

Оставленные на пешеходных дорожках автомобили не просто мешают проходу, но и вынуждают людей выходить на проезжую часть, подвергая жизнь опасности. В ходе регулярных патрулей центральных улиц Элисты инспекторы ДПС ежедневно выявляют десятки таких нарушений.

Штрафы и эвакуация:

• Парковка на тротуаре: штраф 1 000 рублей (ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ).

• Дополнительные расходы: автомобиль задерживается и отправляется на спецстоянку. Нарушителю придется оплатить услуги эвакуатора и каждый час хранения машины.

Скидка: в течение 30 дней со дня вынесения постановления доступна скидка 25% через Госуслуги.

Госавтоинспекция Калмыкии призывает водителей уважать права пешеходов и парковаться только в разрешенных местах. Соблюдайте закон и не создавайте аварийных ситуаций!

#Госавтоинспекция08 #Элиста #ПДД #БезопасностьНаДороге #Парковка

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