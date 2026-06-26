Оставили машину на тротуаре? Ищите её на спецстоянке.
Оставленные на пешеходных дорожках автомобили не просто мешают проходу, но и вынуждают людей выходить на проезжую часть, подвергая жизнь опасности. В ходе регулярных патрулей центральных улиц Элисты инспекторы ДПС ежедневно выявляют десятки таких нарушений.
Штрафы и эвакуация:
• Парковка на тротуаре: штраф 1 000 рублей (ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ).
• Дополнительные расходы: автомобиль задерживается и отправляется на спецстоянку. Нарушителю придется оплатить услуги эвакуатора и каждый час хранения машины.
Скидка: в течение 30 дней со дня вынесения постановления доступна скидка 25% через Госуслуги.
Госавтоинспекция Калмыкии призывает водителей уважать права пешеходов и парковаться только в разрешенных местах. Соблюдайте закон и не создавайте аварийных ситуаций!
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