В Калмыкии 3 июля стартуют праздничные мероприятия ко Дню республики

Мероприятия будут проходить в течение нескольких дней на разных площадках как в районах Калмыкии, так и в Элисте. В столице их организуют на территории новых общественных пространств. 5 июля состоится празднование и в Чилгире. Торжества также пройдут и в столице России для представителей калмыцкого землячества. Поступило более пятидесяти инициатив, а около двадцати проектов уже вошли в программу Дня Республики. Среди них — экологические субботники, оформление остановок городского транспорта пословицами и поговорками и другие проекты. Под эгидой Российского общества «Знание» еще весной стартовали просветительские акции. Лекцию «Калмыкия. Пять веков в единой семье народов России» прослушали более 6 тысяч старшеклассников. Публичные выступления запланированы и в дни празднования Дня республики.