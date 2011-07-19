Мингиян Бевеев претендует на спортивную премию

Он стал номинантом сразу в нескольких категориях - игрок сезона, защитник и гол сезона. Ключевой этап – голосование болельщиков, которое продлится до 28 июня. Оно и определит получит ли уроженец Калмыкии награду. Напомним, что Бевеев – защитник футбольного клуба «Балтика» и сборной России. За опасные дальние удары, заканчивающие голами, спортивные комментаторы удостоили его сравнением с Марадоной.